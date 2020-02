Agrigento, muore a causa della strada dissestata: Comune condannato al risarcimento

Print This Post

Nei giorni scorsi la prima sezione civile della Corte d’appello di Palermo ha condannato il Comune di Agrigento al pagamento di oltre 700 mila euro come risarcimento danni per la morte di un agricoltore del posto.

I fatti risalgono allo scorso 3 settembre del 2008 quando l’uomo, secondo quanto emerso dal dibattimento, perse il controllo del proprio trattore a causa della strada dissestata e dell’assenza di guardrail sulla la strada interpoderale Giardina Gallotti-Fauma finendo così in un dirupo e perdendo purtroppo la vita.

Una volta superato lo shock iniziale i familiari della povera vittima hanno citato in giudizio il Municipio della città della Valle dei Templi che è stato dunque condannato al risarcimento danni più le spese legali.