Agrigento, muore neonato al San Giovanni di Dio: indaga la Procura

In seguito alla terribile tragedia avvenuta alcuni giorni fa in cui un bambino di soli 2 giorni di vita sarebbe deceduto per circostanze incerte la Procura della Repubblica di Agrigento avrebbe aperto in merito un fascicolo d’inchiesta.

I fatti sarebbero avvenuti lo scorso martedì quando la madre del povero neonato dopo 9 mesi di gestazione trascorsi senza problemi ed essendosi rotte le acque si sarebbe recata presso il Giovanni Paolo II di Sciacca dove avrebbe dato alla luce con un parto cesareo d’urgenza il bambino venuto però al mondo con la gamba sinistra tumefatta.

Una volta stabilizzato, il piccolo sarebbe immediatamente stato trasferito presso il San Giovanni di Dio dove, dopo essere stato ricoverato all’Utin, sarebbe deceduto dopo giorno e mezzo.

Sul misterioso caso della morte del neonato si è dunque attivata la locale Procura della repubblica che ha sequestrato le cartelle cliniche al fine di fare chiarezza su quanto avvenuto allo sfortunato bambino.