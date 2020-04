Agrigento, musica ad alto volume disturba il vicinato: intervengono i carabinieri

Print This Post

Nei giorni scorsi gli uomini dell’arma dei carabinieri di Casteltermini sono intervenuti in un noto bar del luogo per via dei continui schiamazzi notturni e musica ad alto volume oltre l’orario consentito.

Ad avvisare i militari sarebbero stati gli abitanti della zona ormai stanchi del continui vociare di alcuni gruppetti di giovani i quali, tra un drink e l’altro, discutevano a voce alta nonostante l’ora tarda interrompendo così il sonno dei residenti della zona.

A questo si aggiungeva anche il volume della musica emessa dal locale che avrebbe così spinto il vicinato a chiedere l’intervento delle forze dell’ordine le quali, con un pronto intervento, hanno intimato al proprietario al rispetto delle regole riportando così la pace nel quartiere.