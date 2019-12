Agrigento, musica oltre orario consentito: emanate sanzioni

Print This Post

Nel week end appena trascorso gli uomini dell’arma dei carabinieri di Agrigento hanno effettuato un controllo dei locali della Movida locale.

A quanto pare i militari erano stati chiamati da alcuni residenti del centro storico della Città della Valle dei Templi infastiditi a causa della musica ad alto volume che fuoriusciva dalle attività commerciali oltre l’orario consentito dalla legge.

Una volta sul posto, le forze dell’ordine avrebbero dunque accertato come 3 dei locali notturni avrebbero violato le normative in merito all’ordine pubblico elevando così una serie di sanzioni amministrative per un totale di 6.200 euro.

Di Pietro Geremia