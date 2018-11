Agrigento, musica troppo alta: ferito un uomo con un mastello

Print This Post

L’uomo protestava per il troppo rumore proveniente da una radio e per tutta risposta si è beccato un mastello della spazzatura in testa.

E’ quanto accaduto ad un pensionato che, a seguito di un battibecco con una ragazza di 29 anni per il volume della radio troppo alto, si è visto arrivare addosso un mastello utilizzato per la raccolta dei rifiuti.

Sul posto sono giunti i poliziotti che sono riusciti a sedare gli animi.

La curiosa vicenda è accaduta in una traversa di viale Leonardo Sciascia a Villaggiò Mosè.

Di Salvatore Gioacchino Cacciato