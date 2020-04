Agrigento, musica troppo alta in un locale: residenti chiedono intervento della polizia

Print This Post

Notti movimentate quelle appena trascorse ad Agrigento.

La notte scorsa pare che alcuni residenti della zona bassa di San Leone si siano lamentati della musica ad alto volume emessa da un famoso locale della Movida agrigentina. Le urla e gli schiamazzi dei fruitori dell’esercizio commerciale, unito alle note delle canzoni emesse dalla casse, non sono dunque state apprezzate da alcuni agrigentini i quali hanno richiesto l’intervento dei poliziotti della sezione Volanti della Questura che si sarebbero precipitati sul posto riscontrando effettivamente come i richiami di aiuto erano più che fondati facendo spegnere la musica ai titolari del locale incriminato e passando il caso ai colleghi dl Pasi che si occuperanno di verificare la presenza o meno di violazioni di legge in termine di disturbo della quiete pubblica.