Agrigento, Nas scoprono falso dentista: sequestrato studio medico

Nella giornata di ieri gli uomini dell’arma dei carabinieri appartenenti al NAS di Palermo hanno sequestrato uno studio odontoiatrico sito ad Aragona, paese in provincia di Agrigento.

Secondo quanto emerso dalle indagini dei militari, che si sono avvalse della collaborazione dei colleghi della compagnia di Canicattì, pare che un uomo di 47 anni abbia operato come dentista quando in realtà non ne aveva i titoli venendo così accusato di esercizio abusivo della professione medica.

Nell’inchiesta sarebbero state coinvolte anche altre due

persone, il direttore sanitario e l’amministratore unico dello studio medico, che

sarebbero state deferite in concorso mentre le attrezzature e tutto il

materiale presente all’interno dello studio sono state sequestrate.

Di Pietro Geremia