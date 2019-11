Agrigento, nave danneggia cavo sottomarino: Lampedusa e Linosa senza internet

Print This Post

Pare che le isole di Lampedusa e Linosa siano “’off line” in questi giorni.

A quanto pare infatti durante le manovre di ormeggio poste in essere da parte una nave passeggeri presso il porto di Linosa un cavo sottomarino sarebbe stato danneggiato causando così un blackout che ha colpito i collegamenti telefonici e la rete Internet.

Sulla pesante situazione che si sarebbe venuta a creare ad esprimersi sarebbe stato lo stesso sindaco Totò Martello il quale avrebbe chiesto l’immediato intervento delle istituzioni e delle strutture competenti per ripristinare le condizioni di normalità dei collegamenti telefonici e di quelli relativi ad internet, almeno per quanto riguarda il poliambulatorio, rimasto totalmente isolato e per l’ufficio postale.