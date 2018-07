Agrigento, niente ripristino per la strada di Punta Bianca: lo sfogo di MareAmico

In seguito alla notizia del mancato ripristino della strada che conduce a Punta Bianca, il presidente dell’associazione MareAmico Agrigento, Claudio Lombardo, ha commentato il fatto con una nota sul proprio profilo social:

“Contrariamente a quanto era stato comunicato precedentemente la strada per Punta bianca quest’anno non verrà ripristinata. E questo perché il Genio militare ha messo a disposizione gli uomini ed i mezzi, ma per problemi di bilancio non è riuscita ad avere la copertura finanziaria per l’acquisto del materiale necessario per riempire le buche, generate dall’intenso passaggio dei mezzi militari durante l’inverno.

A questo punto Mareamico ha cercato di ovviare al problema organizzando una sorta di sottoscrizione, al fine di trovare il denaro necessario per l’acquisto del materiale, non riuscendo però a coprire l’intera spesa.

Ci siamo, sottolinea Lombardo, rivolti pure all’amministrazione comunale di Agrigento che, nonostante i nostri ripetuti solleciti e le loro continue rassicurazioni, alla fine non hanno concesso alcun contributo.

Pertanto tutti coloro i quali avranno dei danni alle autovetture, dopo essersi recati questa estate a punta bianca, sanno di chi è la colpa!”