Agrigento, non si ferma all’alt della polizia: maxi multa per un 16enne

La polizia stradale di Agrigento ha bloccato e multato un 16enne per guida senza patente.

Il giovane, vedendosi alzare la paletta dell’alt in un posto di blocco nei pressi di Villlaggio Mosè, cosciente di essere in torto, ha pensato bene di schiacciare l’acceleratore per sfuggire al controllo.

Gli agenti, dopo aver visto tale manovra, sono saliti a bordo della volante e lo hanno inseguito per un paio di chilometri per poi raggiungerlo.

Il ragazzo non solo non aveva la patente ma era anche minorenne. Al giovane è stata elevata una multa di 5000 euro e anche il padre, reo di avergli affidato l’auto, è stato sanzionato di 400 euro.

Di Salvatore Gioacchino Cacciato