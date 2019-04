Agrigento, non si ferma allo stop e si scontra con una volante della Polizia: feriti

Connect on Linked in

Singolare incidente ieri ad Agrigento, in via Unità d’Italia, un anziano a bordo di una Fiat Grande Punto non avrebbe rispettato il segnale di stop in un incrocio ed è andato ad urtare contro una volante della polizia.

Il poliziotto di servizio ha riportato delle contusioni ed è stato trasportato da un’ambulanza del 118 presso l’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento, la prognosi è di circa una settimana.

Per quanto riguarda l’anziano, rimasto anche lui leggermente ferito, dopo il controllo è risultato privo di polizza assicurativa e senza revisione facendo automaticamente scattare il sequestro dell’auto.

Di Salvatore Gioacchino Cacciato

Foto d’archivio