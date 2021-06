Una giornata decisamente nera quella appena trascorsa ad Agrigento.

Un operaio originario del posto sarebbe infatti precipitato mentre effettuava una serie di lavori in uno stabile della città della Valle dei Templi. Non si conoscono ancora le cause che hanno portato l’uomo, di 50 anni, a cadere nel vuoto ma, in seguito al violentissimo impatto, pare che si sia fratturato braccia e gambe.

Una volta avvenuto il sinistro lavorativo, con precisione in un edificio sito in via Madonna delle Rocche, si sarebbero precipitati sul posto i soccorritori del 118 che hanno trasportato l’operaio presso il pronto soccorso dell’Ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento dove secondo i medici non si troverebbe fortunatamente in percolo di vita.

Intanto le autorità hanno aperto un fascicolo per stabilire cosa possa essere accaduto e se siano state rispettate e normative di sicurezza sul lavoro.

Di Pietro Geremia