Agrigento, operazione anti droga dei carabinieri: tre arresti

I carabinieri di Agrigento hanno tratto in arresto 3 persone per possesso di sostanze stupefacenti. A finire in manette sono stati C.B. operaio di 32 anni, A.P. gestore di un bar anch’egli 32enne e S.M. di 42 anni proprietario di una trattoria.

I militari dell’arma, in un controllo a casa di S.M. , hanno rinvenuto 10 grammi di cocaina, 120 grammi di hashish e 50 grammi di marijuana.

Due degli imputati, S.M. e C.B. sono stati rimessi in libertà a disposizione delle autorità, mentre per A.P. è stato disposto l’obbligo di dimora ad Agrigento.

Di Salvatore Gioacchino Cacciato