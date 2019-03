Agrigento, operazione Kerkent: 32 arresti per mafia ed estorsione

Connect on Linked in

Un duro colpo alla criminalità organizzata è stata data in queste ore da parte dello Stato.

In seguito all’operazione denominata Kerkent, le forze dell’ordine di tutta la Sicilia si sono mobilitate per condurre l’arresto di 32 persone ritenute responsabili di associazione mafiosa, partecipazione e concorso in associazione per delinquere finalizzata al traffico ed allo spaccio di sostanze stupefacenti, aggravata dal metodo mafioso, detenzione abusiva di armi, sequestro di persona a scopo di estorsione aggravato e danneggiamento mediante incendio.

Nella provincia di Agrigento in particolare, le forze dell’ordine hanno bloccato e posto ai domiciliari Salvatore Miccichè, di 28 anni, e Salvatore Ganci, di 45 anni, ritenuti presunti fiancheggiatori del boss Antonio Massimino il quale è stato il destinatario di un’ennesima ordinanza di custodia cautelare con l’accusa di aver ordinato un sequestro di persona e di aver commesso una violenza sessuale.