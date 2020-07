Agrigento, organizzarono processione abusiva: 8 i denunciati

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Nei giorni scorsi gli uomini della Digos appartenenti alla Questura di Agrigento hanno denunciato 8 persone per aver organizzato una processione abusiva.

Il tutto sarebbe avvenuto nei giorni scorsi dove le forze dell’ordine erano intervenute nella città della Valle dei Templi in un corteo pubblico in cui veniva portata la una piccola statua del Santo Patrono di Agrigento San Calogero per le vie cittadine.

La mini-manifestazione, che aveva avuto un un certo seguito, pare dunque che fosse stata organizzata senza alcun preavviso e senza autorizzazione portando così all’immrdiato intervento delle forze dell’ordine.