Agrigento, organizzata raccolta fondi al San Giovanni di Dio

Anche quest’anno, grazie all’impegno di Dino e Alessandro Seminerio in collaborazione con lo Juventus Official Fan Club “Valle dei Templi” , si mette in moto la Macchina della Solidarietà al fine di organizzare una raccolta fondi.

Con ogni contributo benefico minimo di 5 euro, infatti, si potrà acquistare una piccola pianta grassa di Vivai Pisano.

Un’idea regalo utile per gli amici o i parenti… o anche per voi, perché magari la Notte di Natale, guardandola fra la tavola imbandita e i mazzi di carte, potrete tenere vivo il ricordo di una splendida Mamma andata via troppo presto, Maria Concetta Principato, venuta a mancare nel 2016 all’interno del reparto stesso, in seguito ad un brutto male.

L’iniziativa si concluderà con un dolce buffet DOMENICA 22 DICEMBRE alle ore 11:00 nella Hall dell’Ospedale donando oltre all’intero ricavato anche una mattinata emozionante allietata dall’allegria, dai canti e dai sorrisi degli Amici del “QUARTET FOLK “ che con le loro musiche scalderanno i cuori dei degenti del reparto, facendo vivere l’Atmosfera natalizia a coloro i quali sono costretti loro malgrado a combattere sfide personali.

Si sa che nel periodo natalizio siamo pervasi da una maggiore sensibilità e da una bontà crescente, perché sappiamo che il Natale DEVE essere di tutti.

E da tutti ci piacerebbe ricevere un appoggio in questa vera e propria Maratona di Beneficienza.

VUOI CORRERLA CON NOI? Puoi richiedere le tue piantine in qualsiasi momento a partite da ora e fino al 18 dicembre ordinandole alla mail alessandroseminerio22@gmail.com.

Si concorderanno insieme le modalità di ritiro .

Disponibile anche PayPal: jcd.valledeitempli@gmail.com (DONAZIONE – REGALO AMICO)