Il prossimo Giovedì 10 Dicembre 2020 è stato organizzato un webinar dedicato all’approfondimento e alla scoperta dei cammini francigeni e delle opportunità per gli operatori turistici del territorio.

I cammini, negli ultimi anni, hanno mostrato il grande potenziale in termini di crescita promozionale e turistica delle località che ospitano.L’incontro introdotto da Francesco Picarella Assessore al Turismo del Comune di Agrigento avrà come relatori Davide Comunale dell’Associazione Via Francigene di Sicilia e Don Giuseppe Pontillo Direttore Beni Culturali Ecclesiastici.

L’evento si terrà on line tramite l’utilizzo della piattaforma Zoom cosi da consentire a tutti di prendere parte all’incontro, nel pieno rispetto delle normative vigenti.

Per richieste e iscrizioni, è a disposizione l’indirizzo email turismo@comune.agrigento.it