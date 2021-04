Sembra che la rabbia sia ormai di casa ad Agrigento.

A dimostrarlo è quanto avvenuto nelle sere scorse in pieno centro dove un 43enne del posto sarebbe stato picchiato per futili motivi.

Stando a quanto emerso dai primi accertamenti l’aggressione, avvenuta con precisione tra via Pirandello e discesa Empedocle, sarebbe divampata a causa dell’auto della vittima, di professione artigiano, che ostruiva il passaggio del mezzo a quattro ruote di un giovane portando così i due contendenti dapprima ad uno scontro verbale per poi passare a quello fisico.

Ad avere la peggio è stato dunque il 43enne il quale, dopo aver ricevuto una serie di pugni ed una testata, sarebbe caduto al suolo per poi essere trasportato dai soccorritori del 118, chiamati dai presenti, presso il pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni di Dio per gli accertamenti di rito.

Di Pietro Geremia