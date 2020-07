Sedotto e abbandonato. Non è il titolo di un film ma la storia di vita vissute realmente da parte di un cittadino di Agrigento.

L’uomo, di 71 anni, si è recato presso gli uffici della locale Questura per deferire una donna maroccchina di 34 anni per violazione degli obblighi di assistenza familiare.

Stando a quanto emerso dal racconto del pensionato sembra che la nordafricana, di ben 37 anni più giovane del marito, due anni fa avrebbe contratto ci matrimonio con la vittima per poi cominciare a dilapidare il patrimonio.

Una volta esauriti i fondi e ottenuto il permesso di soggiorno la 34enne marocchina avrebbe pensato bene di svignarsela chiedendogli per di più il divorzio.

Di Pietro Geremia