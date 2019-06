Print This Post

Violenza sessuale aggravata. Una ragazza, assistita dall’avvocato Giovani Crosta, impiegata in un centro commerciale, nel processo presieduto dal giudice Alfonso Malato per violenza sessuale aggravata, ha accusato il capo reparto di averla tempestata di messaggi a sfondo sessuale e di averla anche palpeggiata nelle parti intime di fronte a colleghi ed estranei. La ragazza aveva il contratto di lavoro in scadenza a tempo determinato .

Di Salvatore Gioacchino Cacciato