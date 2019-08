Agrigento, parcheggio conteso: 20enne riga una macchina e viene denunciata

Print This Post

Sembra che di che di questi tempi un parcheggio valga oro a San Leone.

Nella famosa località balneare di Agrigento, frequentatissima in questo periodo dell’anno, sia scoppiata un’accesa contesa per un posteggio auto tra un ragazza di 20 anni e un uomo originario del posto.

Secondo quanto riportato da testimoni, nonostante l’uomo fosse arrivato per primo, la ragazza avrebbe preteso che lui si spostasse ma, al diniego di questo, avrebbe pensato bene di graffiargli il mezzo a quattro ruote appena dopo aver finito la manovra di parcheggio ed essersene andato.

Una volta tornato il malcapitato avrebbe così notato la fatale riga nella carrozzeria intuendo subito come il colpevole non potesse essere che ragazza del litigio precedente la quale sarebbe stata dunque denunciata a piede libero per l’ipotesi di reato di danneggiamento.

Di Pietro Geremia