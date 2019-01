Agrigento, partiti i lavori sulla foce del fiume Akragas

Print This Post

Nella giornata di ieri sono partiti i lavori di rimozione d’urgenza di una pericolosa ostruzione sita nella foce del fiume Akragas.

A denunciarne la presenza era stata l’associazione ambientalista agrigentina MareAmico la quale aveva più volte segnalato al Presidente della regione Nello Musumeci l’esistenza di tonnellate di detriti e massi depositati a seguito della piena del fiume dello scorso 3 novembre.

Un’ostruzione considerata quindi molto pericolosa poiché, secondo MareAmico, un’eventuale nuova piena non avrebbe permesso il normale deflusso delle acque ed anche perchè alla lunga avrebbe provocato la stagnazione delle acque del fiume per il difficoltoso ricambio delle acque della foce, con inevitabili ripercussioni igienico sanitarie e all’avi-fauna presente in loco.

Di Pietro Geremia