Agrigento, paura in carcere: sanitari aggrediti da detenuto

Momenti di paura sono stati vissuti nella giornata di ieri all’interno del carcere di Agrigento.

Durante quella che avrebbe dovuto essere una normale visita specialistica un detenuto ospite della casa circondariale situata in contrada Petrusa ha aggredito il medico incaricato del controllo per poi scagliare un pugno al viso di un ispettore di polizia penitenziaria intervenuto in difesa del sanitario.

Una volta riportata la calma grazie all’intervento di altri agenti, il detenuto è stato riportato in cella mentre l’ispettore aggredito è stato trasportato in ospedale per le cure del caso.

Di Pietro Geremia