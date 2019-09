Agrigento, paura in centro: Crolla cornicione in via Cavour

Print This Post

Una tragedia evitata quella avvenuta nella scorsa notte ad Agrigento.

L‘impalcatura di un ponteggio adibito a dei lavori di rifacimento del prospetto di una palazzina liberty sita in Piazza Cavour avrebbe improvvisamente ceduto finendo così sugli alberi e sull’asfalto. A crollare sarebbe stato pure il cornicione dell’edificio che, se so fosse avvenuto in pieno giorno, avrebbe potuto uccidere i passanti.

Immediatamente dopo il crollo si sono recati sul posto vigili del fuoco, polizia e carabinieri che hanno fatto sgomberare dieci famiglie dall’edificio e avviato i sopralluoghi di rito e avviato un’inchiesta a carico di ignoti per l’ipotesi di disastro colposo.

Di Pietro Geremia