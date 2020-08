Una giornata all’insegna dell’adrenalina quella appena trascorsa ad Agrigento.

Una 30enne, originaria del posto, sarebbe rimasta vittima del furto di una borsetta avvenuta a San Leone.

La giovane si trovava nei pressi del viale della dune in compagnia del proprio fidanzato quando, improvvisamente, si sarebbero avvicinati due extracomunitari che avrebbero affettato di colpo la borsa appena appoggia sopra un muretto.

Non appena avvenuto il fattaccio sono stati allertati i carabinieri che, in poco tempo, sono riusciti non solo ad individuare i due responsabili ,denunciandoli per furto aggravato in concorso nonché dichiarazione di false generalità, ma anche a riconsegnare l’oggetto rubato alla legittima proprietaria.

Di Pietro Geremia