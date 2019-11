Agrigento, paura in centro: gang minaccia proprietaria di un locale

Print This Post

Momenti di panico sono stati vissuti nelle sere scorse ad Agrigento.

Intorno alle 23 di lunedì scorso una commerciante agrigentina era uscita dal proprio locale situato nel centro cittadino quando, improvvisamente, sarebbe stata presa a parolacce da parte di un gruppo di giovani solo per avergli chiesto di lasciarla passare per andare a prendere la propria auto in una zona Ztl.

Non contenti delle continue e volgari invettive, la gang avrebbe deciso di passare all’azione iniziando dapprima a scuotere con forza il veicolo della donna per poi prenderlo a calci e pugni.

Solo grazie ad una opportuna distrazione del gruppo di malviventi la donna avrebbe avuto l’occasione di svincolarsi prima che il fattaccio avrebbe potuto avere un’escalation ancora peggiore.

Sul caso lo stesso Sindaco di Agrigento Lillo Firetto si è dichiarato vicino alla commerciante che avrebbe denunciato lo sventurato episodio alla locale Questura.

Di Pietro Geremia