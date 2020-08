Paura questa mattina nei pressi della spiaggia di Maddalusa, come ogni domenica piena di bagnanti , improvvisamente è crollato un altro pezzo della collina del Caos.



Per fortuna non si sono registrati feriti solo panico tra i bagnanti che sono subito fuggiti via. La zona è già stata attenzionata dalla Regione Sicilia, che nel marzo 2019 aveva stanziato ben 6 milioni di euro, per cercare di salvare anche la SS 640 che vi corre proprio sopra e che rappresenta l’unica strada che permette il deflusso viario dal porto di Porto Empedocle verso il resto d’Italia.



La collina, secondo quanto affermato dall’ANAS, arretra con una velocità di 2 metri l’anno, per colpa della azione combinata dell’erosione marina in basso e il dissesto idro-geologico a monte.



Foto e video: Mareamico delegazione di Agrigento

