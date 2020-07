Agrigento, paura sulla SS115: auto si schianta contro un albero

Print This Post

Un pauroso incidente stradale è avvenuto nella giornata di ieri lungo la statale 115 per Sciacca.

Il sinistro avrebbe coinvolto una Mercedes condotta da un ragazzo di Montallegro che, nei pressi della località Piana Scunchipani, per cause ancora da accertare avrebbe cominciato a sbandare finendo fuori strada e terminando la corsa in una serie di alberi situati ai lati della carreggiata.

Non appena avvenuto il sinistro stradale sul posto si sono precipitati i sanitari del 118 i quali, con l’ausilio di un elicottero, hanno trasferito l’infortunato presso l’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta per gli accertamenti di rito.