Agrigento, paura sulla ss640: camion travolge un’auto

Una giornata decisamente da dimenticare quella appena trascorsa sulla Agrigento-Caltanissetta.

A quanto pare infatti lungo la Strada Statale 640, precisamente in contrada Grottarossa, un’autocisterna e un’automobile si sarebbero scontrate frontalmente.

In seguito al violento impatto, in cui avrebbe avuto la peggio l’auto, sono immediatamente sopraggiunti i sanitari del 118 che hanno prestato le prime cure ai feriti per poi trasferirli presso l’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta per gli accertamenti di rito.

Sul posto anche le forze dell’ordine che hanno consentito la riattivazione del traffico veicolare.