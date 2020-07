Agrigento, paziente va in escandescenza al pronto soccorso

Connect on Linked in

Un fine settimana da dimenticare quello appena trascorso ad Agrigento.

Un giovane residente in un comune limitrofo alla città della Valle dei Templi pare che sia andato in escandescenze per via del trattamento riservato alla madre.

Nel dettaglio, secondo il protagonista della storia il proprio genitore avrebbe atteso troppo prima di essere visitata, motivo che dunque l’avrebbe portato ad infuriarsi per poi a scagliarsi con il personale li presente.

A calmare gli animi sono arrivati gli uomini dell’arma dei carabinieri i quali hanno raccolto le dichiarazioni dei presenti per accertare quanto avvenuto.