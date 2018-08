Agrigento, pensionato si innamora di una donna e la perseguita: messo ai domiciliari

Una storia d’amore che non s’ha da fare. Un pensionato 68enne originario di Palma di Montechiaro, invaghitosi di una donna di 50 anni, pare che abbia iniziata a perseguitare la propria amata in maniera assillante nonostante i suoi rifiuti. Un amore non corrisposto che ha avuto come effetto non la cessazione dei contatti, come avviene di solito, bensì con il loro esponenziale aumento, tanto da portare la donna a denunciare il suo stalker ai carabinieri di Licata. In una prima fase, l’uomo aveva ricevuto dalla forze dell’ordine il divieto di avvicinamento ma nonostante ciò aveva continuato il sua incessante corteggiamento fino ad avere un inasprimento della misura cautelare portata agli arresti domiciliari da parte del Gip di Agrigento.

Di Pietro Geremia