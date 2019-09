Agrigento, pensionato ucciso in comunità: confermato il fermo per 62enne

Connect on Linked in

Nella giornata di ieri sarebbe stato confermato il fermo per un 62enne originario di Ribera accusato dell’omicidio di un pensionato di 72 anni ospite presso la comunità per anziani “Mondi Vitali.”

La decisione del Gip del Tribunale di Sciacca sarebbe arrivata dopo la confessione del killer che avrebbe strangolato il povero anziano, ex barbiere in pensione e affetto da alcuni problemi psichici, all’interno della propria stanza in seguito ad un litigio per poi allontanarsi in auto dalla Comunità venendo fermato dalle forze dell’ordine dopo alcune ore di ricerche.

Di Pietro Geremia