Provincia di Agrigento, per pasqua controlli sulle seconde case: in azione anche mezzi aerei

Al fine di scoraggiare possibili assembramenti nelle seconde case e nei litorali agrigentini la prefettura di Agrigento ha previstro il controllo del territorio con posti di blocco in entrata e in uscita dalle città e con l’utilizzo di mezzi aerei che saranno impiegati per controllare l’eventuale presenza di gruppi di persone in zone rurali e spiagge, nell’ambito del piano dei controlli: “Anche a Pasqua io resto a casa”

Saranno sotto la lente d’ingrandimento delle forze dell’ordine le strade che conducono alle zone rurali e di campagna nonché le vie di accesso alle spiagge.

Tutte operazioni mirate ad impedire possibili assembramenti che potrebbero far aumentare il contagio da covid 19 con conseguenti rischi per la salute pubblica.

A presidiare il territorio saranno: i vari reparti della polizia, carabinieri, Guardia di finanza, Capitaneria di porto, polizia provinciale e la Guardia Forestale. Dall’alto gli elicotteri delle forze dell’ordine segnaleranno eventuali assembramenti e successivamente saranno i reparti via terra ad intervenire sul posto.

Chi viene sorpreso senza una giustificazione rischia una multa da 400 a 3.000 euro e nei casi più gravi una denuncia per falso.