L’Unità Operativa Complessa di Ostetricia e Ginecologia dell’Ospedale “San Giovanni di Dio” di Agrigento ha lanciato un chiaro messaggio contro la violenza sulle donne, in vista della Giornata Internazionale per l’Eliminazione della Violenza contro le Donne, prevista per il 25 novembre.

Il reparto, diretto dalla dottoressa Maria Rita Falco Abramo, mette in evidenza l’importanza del “Percorso Rosa”, un protocollo specifico ideato per assistere le vittime di violenza.

Il “Percorso Rosa” garantisce un’accoglienza dedicata e una gestione sensibile per le donne che si presentano in Pronto Soccorso a seguito di episodi di violenza.

Questo protocollo mira a offrire assistenza immediata e supporto psicologico, assicurando un ambiente sicuro e accogliente. L’obiettivo è creare le condizioni necessarie per permettere alle vittime di sentirsi ascoltate e protette, in modo da superare il silenzio e la paura che spesso le imprigionano.

“Una delle chiavi del successo del ‘Percorso Rosa’ è la formazione del nostro personale sanitario”, afferma la dottoressa Maria Rita Falco Abramo. “Il nostro staff è preparato non solo a riconoscere i segni di violenza, ma anche a interagire con empatia e rispetto verso le pazienti”. Il protocollo prevede anche una stretta collaborazione con i servizi sociali e le forze dell’ordine, garantendo un intervento coordinato e tempestivo per la tutela delle vittime e l’azione verso gli autori di reato.

Nonostante i progressi, rimangono sfide importanti. Molte donne esitano ancora a recarsi in ospedale per paura di non essere credute o per timore del giudizio. È essenziale promuovere una cultura della denuncia e dell’ascolto, assicurando a ogni donna che potrà contare su un sistema di supporto efficace.

La violenza contro le donne è riconosciuta a livello internazionale come una grave violazione dei diritti umani. Il “Percorso Rosa” dell’Ospedale di Agrigento rappresenta un passo concreto verso la protezione e il supporto delle vittime, contribuendo a sensibilizzare la comunità sull’importanza di un intervento rapido e adeguato.