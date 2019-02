Agrigento, perde il controllo del furgone e si ribalta: ferito un uomo

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Incidente autonomo. Viaggiava a bordo di un furgone sulla Statale 189 tra Agrigento e Palermo quando, per cause ancora da definire, ha perso il controllo del mezzo finendo per abbattere il guardrail cappottandosi.

Fortunatamente l’uomo, è stato estratto vivo dal mezzo da alcuni automobilisti che hanno assistito alla scena, per poi essere trasportato da un’ambulanza del 118 all’ospedale di Mussomeli per le lievi ferite riportate.

Sullo stesso punto, lo scorso 16 Gennaio, si era verificato un incidente con il tragico epilogo di un morto e tre feriti.

Di Salvatore Gioacchino Cacciato