Incidente autonomo. Si trovava a bordo di una Citroen nel giorno di Natale quando, lungo la strada statale tra Sant’Angelo Muxaro e Santa Elisabetta, per cause in fase di accertamento , ha perso improvvisamente il controllo dell’autovettura e si è ribaltato.

Fortunatamente l’anziano ha riportato delle ferite non gravi che sono state curate presso l’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento dove è stato portato tramite un’ambulanza del 118.

Di Salvatore Gioacchino Cacciato