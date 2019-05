Agrigento, perde il controllo dell’auto e si schianta contro alberi: paura per un 32enne

Print This Post

Un weekend decisamente da dimenticare quello appena passato per un 32enne originario di Ribera, paese in provincia di Agrigento.

A quanto pare infatti nello scorso pomeriggio lungo la statale SS115, meglio nota come “Sud Occidentale Sicula”, l’uomo per cause ancora da chiarire avrebbe perso il controllo della propria Kia Sorento finendo così fuori strada e terminando la sua corsa contro alcuni arbusti e la recinzione di una grande coltivazione di alberi da frutta.

In seguito al sinistro si sono precipitati i soccorritori del 118 i quali hanno trasportato l’incidentato in ospedale dove fortunatamente i medici non hanno riscontrato ferite gravi.

Sul posto anche gli agenti della polizia di stato di Agrigento che hanno effettuato tutti i rilievi del caso atti a capire le cause che hanno portato il 32enne a perdere il controllo del proprio mezzo.