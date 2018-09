Agrigento, perde il controllo dell’auto e si ribalta: ferita una donna

Connect on Linked in

Incidente autonomo. Stava percorrendo via Panoramica dei Templi quando, per cause in corso d’accertamento, ha perso il controllo del mezzo finendo successivamente contro un muretto ribaltandosi.

Protagonista del sinistro è una donna di Agrigento.

Sul posto sono giunti prima i vigili del fuoco, che hanno estratto la donna rimasta incastrata nelle lamiere contorte e successivamente i soccorsi del 118 che con un’ambulanza l’hanno trasportata presso l’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento per curare le ferite, fortunatamente lievi.

Il traffico è stato regolamentato dalla polizia municipale.

Di Salvatore Gioacchino Cacciato