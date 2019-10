Print This Post

Sanzionato di 333 euro. Ammonta a tanto la multa elevata dai carabinieri del comando provinciale di Agrigento ad un ambulante che distribuiva bevande alcoliche, lo scorso weekend in via Pirandello, a ragazzini di 16 e 17 anni.

Non si sa ancora bene se l’ambulante avesse tutta la documentazione in regola per esercitare l’attività, aperta un’indagine .

Di Salvatore Gioacchino Cacciato