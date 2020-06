Agrigento, polizia avvia controlli nel territorio: ecco i risultati

Print This Post

Secondi i dati del controllo straordinario del territorio che si è svolto nelle decorse giornate, espletate da pattuglie del Commissariato con la collaborazione del Reparto Prevenzione Crimine di Palermo e della Sezione Polizia Stradale di Ag.

Sono stati effettuati 18 posti di controllo, 248 persone identificate e controllate, 127 veicoli controllati, 11 sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada con 2 veicoli sottoposti a sequestro, 14 controlli a persone sottoposte a misure di prevenzione o alternative alla detenzione, 8 controlli amministrativi ad esercizi pubblici.

Nel corso del servizio è stato denunciato a piede libero un quarantenne rumeno poiché trovato in possesso di oggetto atto ad offendere. In particolare il predetto rumeno veniva fermato da una pattuglia nel centro cittadino in evidente stato di ebbrezza alcoolica impugnante un lungo oggetto tipo sfollagente.