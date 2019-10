Agrigento, polizia blocca banda di malfattori pronta a colpire

Nei giorni scorsi gli uomini appartenenti alla sezione Volanti della Questura di Agrigento hanno beccato e bloccato una banda composta da 4 persone di origini romene, 2 uomini e 2 donne, pronta a colpire gli appartamenti della città della Valle dei Templi.

A quanto pare i 4 erano stati notati dai poliziotti mentre si aggiravano con fare sospetto a bordo del proprio mezzo con targa bulgara, per le vie agrigentine. Una volta fermati sarebbe emerso come a carico di tutti e 4 ci fossero una sfilza di precedenti per furto, rapina e reati contro la persona oltre a diversi fogli di via da varie città del Sud Italia.

In seguito ad ulteriori accertamenti inoltre gli agenti avrebbero scoperto come le due donne avessero circuito, prospettando rapporti sessuali, degli anziani, per poi fare intervenire gli uomini che mettevano a segno furti o ricatti.

Una vera e propria banda criminale quella fermata in tempo da parte degli agenti ai quali componenti è stato consegnato il foglio di via obbligatorio da parte del Questore Rosa Maria Iraci.

Di Pietro Geremia