Agrigento, Polizia di Stato “Com’eravamo come siamo – La memoria come valore”

Dal 1° al 10 marzo 2019 si svolgerà ad Agrigento la tradizionale manifestazione denominata “Sagra del Mandorlo in Fiore – Festival Internazionale del Folklore”, caratterizzata dalla tematica della solidarietà e della pace tra i popoli con la partecipazione di delegazioni provenienti da ogni parte del mondo e richiamando l’afflusso di migliaia di visitatori provenienti da sedi nazionali ed estere.

In concomitanza con la manifestazione sopra indicata, da giovedì 21 febbraio 2019 a domenica 10 marzo 2019 avrà luogo l’evento denominato “Polizia di Stato – com’eravamo come siamo – la memoria come valore”.

L’iniziativa sarà presentata dal Questore nel corso di un incontro in programma alle ore 09.00 di mercoledì 20 febbraio 2019 presso la Sala “San Michele” della Questura.