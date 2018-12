Agrigento, polizia effettua operazione “Lampedusa”: i nomi dei 15 indgati

Connect on Linked in

All’indomani dell’operazione denominata “Lampedusa” svolta dagli uomini della polizia di Stato e che ha permesso lo smantellamento di una vera e propria organizzazione criminale dedita al traffico e allo spaccio di droga operante nel sud Italia, in particolare nella Calabria e in Sicilia, sono stati arrestati 15 commercianti ambulanti, la maggior parte originari di Agrigento, che facevano da corrieri facendo arrivare le sostanza stupefacenti perfino nell’isola di Lampedusa.

Nel corso delle indagini è emerso che, pur provenendo la maggior parte dello stupefacente dalla Calabria, non mancavano fonti di approvvigionamento locali, come per esempio, la piantagione di marijuana scoperta e sequestrata in territorio di Villafrati nel 2017 e “curata” da un soggetto alle dirette dipendenze di uno dei principali esponenti dell´associazione.

Ecco in seguito, i nomi degli indagati per associazione a delinquere in materia di stupefacenti per i quali è stata disposta la custodia cautelare in carcere:

Giuseppe Bronte, palermitano di 24 anni; Salvatore Bronte, palermitano di 49 anni; Calogero Vignera, agrigentino di 35 anni; Davide Licata, agrigentino di 32 anni; Salvatore Capraro, agrigentino di 29 anni; Gaetano Rizzo, palermitano di 31 anni; Emanuele Rizzo, palermitano di 33 anni; Francesco Portanova, palermitano di 34 anni; Dante Parisi, palermitano di 52 anni; Domenico Stilo, calabrese di 30 anni; Vincenzo Terranova, siracusano di 50 anni.

Ad Angelo Cardella, agrigentino di 46 anni; Ivan La Spisa, palermitano di 31 anni e Alessandra Pepati, palermitana di 32 anni sono stati invece assegnati gli obblighi di dimora mentre per Gianluca Gambino, palermitano di 22 anni è stata comminato l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.



Di Pietro Geremia