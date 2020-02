Agrigento, polizia scopre 3 case di appuntamento in centro

Print This Post

Ben tre case per appuntamenti sono state scoperte nei giorni scorsi da parte degli uomini della polizia di Stato di Agrigento.

Le indagini degli agenti si sarebbero concentrate in 3 appartamenti affittati a donne che esercitavano attività di meretricio e situati nella centralissima Via Saponara appartenenti ad un 30enne e un 67enne e una 63enne originari del posto e rispettivamente figlio, padre e madre, i quali sono stati accusati di concorso in favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione e posti ai domiciliari su disposizione del giudice delle indagini preliminari del tribunale di Agrigento.

