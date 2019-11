Agrigento, polizia stradale arresta 48enne per detenzione di due panetti di hashish

Print This Post

Nell’ambito degli ordinari servizi di vigilanza stradale, un equipaggio della Sezione Polizia Stradale di Agrigento in servizio lungo la SS115, al km 112+800, territorio del Comune di Sciacca, nella nottata di ieri , 12 novembre 2019, ha tratto in arresto il 48enne H.R., cittadino marocchino, domiciliato a Lucca Sicula, per il reato di detenzione illegale ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

In particolare, gli agenti durante un posto di controllo, hanno intimato l’alt ad un’autovettura Volkswagen Golf, condotta da un connazionale dell’arrestato, mentre proseguiva in direzione di marcia Sciacca-Agrigento.

Alla richiesta dei documenti, il passeggero ha mostrato subito segni di insofferenza al controllo e con un gesto repentino, notato dagli agenti, ha tentato di occultare qualcosa all’interno dell’abitacolo, esattamente nello spazio sito tra il sedile del conducente e il freno a mano.

Prontamente, gli operatori hanno recuperato nel posto indicato 02 panetti di sostanza stupefacente, avvolti in cellophane, presumibilmente del tipo hashish.

Rinvenuta la sostanza e sussistendo quindi la flagranza di reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, gli agenti, dopo aver proceduto a perquisire sia il veicolo che gli occupanti, hanno tratto in arresto il H.R.

La droga sequestrata ammonta ad un peso complessivo di grammi 196 circa, suddivisa in due panetti di 98 grammi ognuno.Dagli accertamenti esperiti presso il Gabinetto Provinciale di Polizia Scientifica della Questura di Agrigento si è avuta conferma che la sostanza sequestrata è del tipo hashish. Al termine delle formalità di ritoè stato condottoin stato di arresto presso il proprio domicilio a Lucca Sicula, su disposizione del PM di turno presso la Procura della Repubblica di Sciacca.