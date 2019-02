Agrigento, polizia stradale: operazione pneumatici sicuri

Connect on Linked in

Su disposizione del Ministero dell’Interno – Servizio Polizia Stradale dal 4 al 6 febbraio si è svolta in tutta Italia un’operazione Alto Impatto rivolta all’effettuazione di incisivi controlli di legalità in materia di pneumatici, con particolare riguardo alla verifica dello spessore del battistrada, di eventuali danneggiamenti, dell’omologazione e della conformità alla carta di circolazione.

La manutenzione dell’auto assume un ruolo fondamentale per la sicurezza stradale, e gli pneumatici rappresentano un elemento fondamentale per tutti i veicoli che si muovono su gomma: garantiscono stabilità, omogeneità e comfort di guida, ma soprattutto sicurezza riguardo al controllo dell’autovettura, sia in caso di asfalto reso umido o viscido da fattori climatici o ambientali, quali pioggia, gelo, neve, foglie e terriccio, sia in situazioni di emergenza e/o di frenata brusca ed improvvisa.

Mettersi alla guida con pneumatici lisci, danneggiati, non conformi espone, quindi, i conducenti ad un elevato rischio di incidente stradale e costituisce un gesto di irresponsabilità che si riflette su tutto il sistema della circolazione.

Anche la Sezione Polizia Stradale di Agrigento, con i Distaccamenti di Canicattì e Sciacca, ha partecipato all’operazione, accertando in 3 giorni ben 44 violazioni per art. 79 cds, sanzionando sia pneumatici usurati sia danneggiati, con sanzioni di 87 euro per infrazione.Durante lo specifico servizio sono state accertate nel complesso 80 infrazioni, ritirate 2 patenti di guida e 2 carte di circolazione, decurtati 49 punti-patente.