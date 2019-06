Agrigento, Polizia svolge molteplici attività di controllo del territorio: ecco i risultati

Connect on Linked in

Nel corso di programmati servizi voluti dalla Questura di Agrigento, personale di Polizia del Commissariato di Sciacca, del Reparto Prevenzione Crimine di Palermo e della Polizia Stradale, nei giorni scorsi si è recato nel comune di Santa Margherita di Belice ed ha conseguito la seguente attività:

nr. 139 persone identificate, alcune delle quali con pregiudizi penali;

nr. 80 veicoli controllati;

nr. 6 posti di controllo;

nr. 2 perquisizioni personali e veicolari eseguite alla ricerca di armi e strumenti di effrazione;

nr. 3 contravvenzioni al C.d.S. ;

nr. 10 persone controllate con etilometro;

nr. 1 patente di guida ritirata per guida in stato di ebbrezza;

nr. 1 persona denunciata per guida in stato di ebbrezza;

nr. 10 punti decurtati dalle patenti di guida;

nr. 5 controlli a persone sottoposte agli arresti domiciliari e alla detenzione domiciliare;

nr. 2 controlli amministrativi presso esercizi pubblici.