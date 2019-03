Agrigento, porta il figlio dal marito insieme ai genitori: ex marito si infuria

Print This Post

Una giornata decisamente movimentata quella appena trascorsa in Viale Cannatello ad Agrigento.

A quanto pare, come ordinato dal giudice in seguito

ad una separazione, una donna di 31 anni aveva portato il figlio presso

l’abitazione del padre per una normale visita parentale.

La donna però, oltre al figlio, aveva portato con sé anche i propri genitori,

un particolare non gradito e che ha fatto andare letteralmente su tutte le

furie il padre del bambino facendo così nascere una lite tra i due talmente

furente da far ricorrere all’ausilio degli agenti di polizia per evitare che il

tutto potesse degenerare.

Solo l’intervento dei poliziotti ha così riportato l’ordine nell’appartamento

dell’uomo in quale si è visto sfumar la giornata stabilita con il proprio

figlio.