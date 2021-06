Continua la sfilza di contagi da Coronavirus ad Agrigento.

Dopo i casi di Canicattì, Naro e Castrofilippo nella giornata di ieri altri contagiati sono apparsi nelle città di Sciacca e Ribera.

Per quanto riguarda la città saccense il sindaco Francesca Valenti ha dichiarato come a risultare positivo sarebbe stato un 12enne del posto, dato confermato dall’Asp di Agrigento, che stando alle fonti sarebbe asintomatico oltre ad essere già posto in quarantena da alcuni giorni.

Un’altra serie di persone contagiate da coronavirus sarebbe invece risultata a Ribera dove il primo cittadino Carmelo Pace avrebbe dato la notizia di un intero nucleo familiare di origini romene che si troverebbe in regime di auto isolamento domiciliare dopo la positività al tampone.

Nuovi contagiati anche a Canicattì , Castrofilippo , Naro e Ravanusa.