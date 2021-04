Spunta un nuovo caso di coronavirus ad Agrigento.

Stando a quanto dichiarato da parte del direttore del Dipartimento di prevenzione dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento Vittorio Spoto si sarebbe registrato il caso di positività ala Covid19 per un passeggero di un autobus della Tua che percorre la tratta Piazzale Rosselli-Ospedale.

Il dirigente medico ha invitato dunque i pochi passeggeri, due o tre circa, che hanno viaggiato intorno alle ore 14.00 di giovedì scorso, 17 settembre, sull’autobus urbano TUA della linea 4 a mettersi in contatto a scopo precauzionale con il Dipartimento di Prevenzione ASP attraverso il contatto telefonico mobile 339.6738639 oppure ai fissi 0922/407192 o 0922/407536.

Per quanto riguarda l’autista del mezzo invece, nonostante avesse a disposizione tutti i dispositivi di protezione individuale idonei al servizio, è stato sottoposto per sicurezza al tampone rino-faringeo nonché alla quarantena fiduciaria per evitare possibili contagi.

Di Pietro Geremia